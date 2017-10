Son uno de los espacios más pequeños de la casa y también uno de los más importantes. Con estos consejos podrás decorar baños y mantener su funcionalidad.

El cuarto de baño es uno de los espacios más importantes del hogar, y frecuentemente también uno de los más olvidados a la hora de decorar. Debería ser un lugar que transmita tranquilidad y que nos invite a relajarnos, disfrutar de una buen baño o de una buena ducha.

También suele ser uno de los espacios más pequeños del hogar, lo cual puede parecer que nos limita, pero basta con un poco de imaginación para sacarle un gran partido, con gusto y mostrando tu personalidad.

Al decorar baños, menos es más

Los baños son, normalmente, pequeños. Por eso debemos hacer de la simplicidad nuestro aliado, intentando aprovechar al máximo el espacio pero sin recargarlo. Elige armarios cerrados para almacenar todo lo que necesites, así evitarás que parezca todo abarrotado.

Utilizar el blanco o colores claros y añadir el máximo de espejos puede ayudarte a lograr una sensación de mayor amplitud si el espacio es pequeño. Eso sí, no coloques un espejo frente a otro si el baño es pequeño o el efecto repetición lo hará sofocante. Si es más amplio, no tienes por qué tener miedo a apuestas como el negro o el rojo. Sin embargo, ten en cuenta que serán tonos como verdes o azules los que te ayudarán a relajarte.

Usa los accesorios como contrapuntos. Si las paredes son claras, usa accesorios coloridos. Si son coloridas, puedes usar otro color llamativo, pero solo uno.

Organiza el almacenamiento según tus rutinas

Cuando vayas a organizar los distintos elementos que tienes que almacenar en tu baño, lo mejor es pensar paso a paso tu rutina habitual, tanto la matutina como la de antes de ir a dormir, y ordenar en consecuencia. La mejor manera es colgar en ganchos en la pared lo que más uses y utilizar cestos para poner aquello que quieres que esté al alcance de tus invitados. Por último, los cajones para aquello que no usas de forma tan asidua y que no quieras que se vean.

Iluminación, un aspecto clave

Habitualmente, los cuartos de baño tienen poca o ninguna luz natural, a pesar de que es un lugar donde nos afeitamos o nos maquillamos. Eso hace de la iluminación artificial un elemento esencial. Lo ideal es instalar focos o lámparas cerca del espejo principal y otra cerca del baño. El resto de puntos de luz, es mejor que vengan desde las esquinas.

Los pequeños detalles marcan la diferencia

¿Alguna vez te has fijado en el baño de un hotel y te has preguntado por qué es tan diferente al de tu casa? En realidad gran parte de la diferencia lo marcan detalles que parecen minúsculos. Dispensadores de cerámica o vidrio para cremas de manos y jabón, cajas de mimbre para los pañuelos de papel o incluso unas velas pueden ayudarte a dar a tu baño ese toque de distinción.

¡Mantenlo todo en orden!

Da igual que tengas un cuarto de baño grande o uno pequeño: siempre te faltará espacio para almacenar todo lo que necesitas. El baño es una de las habitaciones que más fácilmente genera caos. Nada de lo que hemos comentado antes servirá si dejamos que sea así. La disciplina y el orden es aquí la principal herramienta.