La japonesa Marie Kondo ha sorprendido a medio mundo con su libro "La magia del orden. Herramientas para ordenar tu casa... ¡Y tu vida!". En él explica con una extraordinaria simplicidad como mantener el orden de nuestro hogar en tan solo nueve pasos. El libro se basa en el "katazuke", un término japonés para referirse a todas las acciones que tienen que ver con limpiar y ordenar.

Pongámonos en contexto: Marie Kondo descubrió el mundo del orden a la temprana edad de cinco años mientras ojeaba unas revistas de su madre. Ahí empezó todo. Unos años más tarde, mientras estudiaba en la universidad, empezó a ejercer de maestra de este tipo de disciplina. En seguida tuvo una larga lista de espera que superaba los seis meses para ayudar a la gente a ordenar sus casas.

Así pues, decidió escribir su primer libro (el primero de cuatro volúmenes que hay en Japón) que la ha catapultado al éxito con la edición del libro a nivel internacional.

Su método es el siguiente

1. Desechar es primordial

No vale aferrarnos a todo como si no hubiera mañana. Hay gente que no sabe qué descartar y con qué quedarse. Tiene que haber un método infalible para decidirlo. Y viene en el segundo paso.

2. Guarda sólo lo que te aporte alegría

¿Para qué vas a tener algo que te hace sentir triste? Kondo defiende que tienes que coger todos tus objetos y preguntarte “¿Te contagia alegría?”. Si la respuesta es un no, debes deshacerte de él.

3. Ordena por categorías, no por área

La clave no es ordenar por habitación, sinó por categorías. Por ejemplo: ropa, libros o papeles (pueden haber más). En este caso, el orden sí altera el producto. Empieza con la ropa, continúa con los libros, papeles y objetos varios, y termina con los de valor sentimental.

4. Hazlo de una sola tirada

Cuando te pongas, hazlo de verdad. No lo dejes a medias: Si organizas un poco cada día, nunca acabarás”, dice Kondo. La clave es cambiar la mentalidad radicalmente y no dejar objetos dudosos sin desechar porque no lo haremos nunca.

5. Trata tus objetos como personas

“Nunca jamás hagas una pelota con tus calcetines”, escribe en su libro. “Sufren una buena paliza en su trabajo diario. El tiempo que pasan en tu cajón es su única oportunidad de descansar”. Lo que más diferencia a esta filosofía de orden del resto es este aspecto. Para la autora, es importante que tus objetos sean tratados como se merecen. Si ellos te hacen feliz y te son útiles, no puedes tratarlos mal.

6. No llenes tu casa de productos de almacenaje: la clave son las cajas de zapatos

Si quieres poner orden en lo que ya tienes, mejor que no introduzcas nuevos objetos. Esa es la explicación que da Kondo a este punto: “Puedes solucionar tus problemas de almacenamiento con cosas que ya tienes en casa. El objeto más común que yo uso son cajas de zapatos vacías”.

7. La ropa de temporada deja de existir

El concepto de ropa de temporada ha quedado fuera de línea. No tiene sentido que dos veces al año empaquetemos la ropa de la temporada pasada para sacar la ropa nueva. Hoy en día, con los aires acondicionados y calefacciones puedes usar la misma ropa todo el año. “Ya es hora de abandonar esta costumbre y tener toda nuestra ropa lista para usarla todo el año sin importar la estación”.

8. Hazlo solo y no dejes que te vean

“Recomiendo de manera especial a mis clientes que eviten ser vistos por sus padres y familiares. A los padres les angustia mucho ver lo que desechan sus hijos. El volumen de las cosas puede hacer que los padres se pregunten ansiosamente si sus hijos podrán sobrevivir con lo que les queda”

9. Objetos de los que no te ves capaz de desechar…

Todos tenemos el típico objeto que del que no podemos alejarnos y que mudanza tras mudanza sigue ahí pero es completamente inútil para nosotros: unos tejanos que nos quedaban genial pero ya no, la vajilla que te regalaron por la boda y nunca has usado… “Cuando te topes con algo de lo que no puedes desprenderte piensa con cuidado sobre su verdadero propósito en tu vida. Te sorprenderá cuántas cosas que posees ya cumplieron su función. Al reconocer su contribución y dejarlas ir con gratitud, serás capaz de poner en verdadero orden las cosas que posees y toda tu vida”.

Así pues, ¿quien se anima a una limpieza radical de su casa? Puede parecer muy drástico, pero después os sentiréis mucho mejor, ya veréis.