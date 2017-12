Una de las grandes modas en cuanto a vivienda de Estados Unidos ha llegado a España, pero de momento todavía son muy pocas las personas que se deciden por esta opción.

Si te has comprado un terreno, una de las opciones que puedes contemplar es colocar una minicasa o casa prefabricada. Si el terreno no es muy grande y no quieres gastar mucho dinero, esta alternativa es perfecta para ti.

Qué es una minicasa

Una minicasa o casa prefabricada es una vivienda mucho más económica que las convencionales, que puede ser colocada en cualquier terreno en que se permita. Se construyen en base a un sistema con módulos completos o panales que se unen. En muchas ocasiones ocupan poco más de 25 metros cuadrados, por lo que pueden ponerse en lugares mucho más pequeños.

Los amantes del estilo de vida nómada, cambiando constantemente de localidad, se han sumado a esta moda que les permite llevar su casa con ellos siempre, ya que se puede trasladar entera o por módulos.

Pese a lo que se pueda pensar, tienen unas calidades muy buenas, no son débiles y no se deterioran con facilidad. El precio y la velocidad de construcción son algunas de las ventajas, pero también existen muchas otras, como la capacidad de adaptación a cada persona.

Ventajas

El hecho de que la casa se monte en el terreno definitivo reduce notablemente el impacto ambiental de la construcción, y acelera el proceso. Además, se ahorran materiales, y no se desperdicia nada. Como el proceso de construcción y montaje de los módulos es industrial se controla perfectamente todo.

La mayoría de materiales que se utilizan se pueden reciclar, por lo que una minicasa o casa prefabricada tiene mucho menos impacto en el medioambiente que una convencional.

Por qué tienen más éxito en EEUU que en España

Lo más curioso de esta moda es que se ha producido gracias a los programas de televisión. En España hay uno de este tema, pero en EEUU ya es todo un fenómeno y han hecho varios. En ellos han participado grandes estrellas, lo que ha hecho que las minicasas sean todavía más famosas.

Dos de los puntos por los que EEUU está más avanzado en este tipo de casas que España es por la cultura y la legalidad. Culturalmente los españoles no están acostumbrados a este tipo de construcciones ni a vivir en espacios tan reducidos, y las leyes relacionadas van muy por detrás de las estadounidenses.