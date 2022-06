Es una de las cuestiones que se formula el propietario a la hora de buscar inquilino cuando decide alquilar piso. El inquilino perfecto es aquel que paga cada mes, que no genera problemas, no hace destrozos, cumple con el contrato de alquiler y trata la casa como si fuera suya. Pero, no siempre se cumplen estos requisitos y el inquilino o arrendatario puede ser también un buen candidato. Veamos las 7 claves para dar con el inquilino perfecto.

A quién queremos alquilar

Primero debemos tener claro a quien queremos alquilar. No es lo mismo a estudiantes, que a familias con hijos, parejas con mascotas, etc. En base a ello perfilaremos al inquilino perfecto, porque puede ser que nuestro inmueble no sea para todo tipo de personas.

Investigar al inquilino

Siempre dentro de la Ley de Protección de datos, es bueno saber las circunstancias, especialmente económicas, del inquilino en cuestión. Otro ejemplo es pedir preferencias y preguntar a otros caseros sobre el comportamiento, la actitud y en general sobre si paga correctamente.

Qué documentos le pediremos

Algunos de los documentos que podemos pedir al inquilino son, por un lado, su contrato laboral para comprobar qué tipo de contrato es. “Si es indefinido (es decir, se supone que tiene mayor estabilidad), temporal (tiene un tiempo concreto finalizado el cual no sabemos si continuará teniendo trabajo) o de obra (que sabemos que finalizará cuando termine para lo que se le contrató)”, explica Marina Barriendos, abogada de Arag.

También explica que podremos comprobar la antigüedad del inquilino como trabajador. En principio el hecho que lleve más tiempo en una empresa trabajando da mayor sensación de estabilidad. Otros documentos a pedir son las nóminas (las últimas 3), donde comprobaremos el salario del trabajador y que el contrato que nos ha aportado sigue vigente porque está cobrando.

Mientras que si el futuro inquilino es autónomo se le pedirá sus últimos trimestres de IVA y/o el último Impuesto de Personas Físicas presentado. “Ambas para comprobar que su actividad e ingresos nos hacen pensar que es una persona que podrá asumir los pagos de la renta de alquiler”.

Publicar un anuncio adecuado para quienes queremos

Para encontrar el inquilino perfecto podemos publicar nuestro anuncio en internet, detallando la información más importante para que se adapte al inquilino que ya tenemos prefijado y pensado. En base a éste destacaremos más unos aspectos que otros

Inquilinos y más personas

Según API, también es interesarse preguntarse con quién va a vivir en este piso el nuevo inquilino. Así sabremos cuántas personas vivirán en el piso, pues, como hemos especificado, no es lo mismo alquilar un piso a un matrimonio con hijos pequeños, que a una persona sola. API aconseja que es mejor no guiarse por los estereotipos y las apariencias, sino por la persona que tenemos delante durante la visita, lo que te dice y la información que aporte para acreditar su ‘candidatura’.

¿Más garantías?

Si con los documentos anteriores, el propietario aun tuviera dudas sobre la solvencia o quisiera añadir garantías, “la Ley de Arrendamientos Urbanos permite que, al margen del mes de fianza que se pedirá en el contrato de alquiler para responder de posibles daños, se puedan solicitar garantías adicionales”, nos explican desde Arag.

Éstas, si son económicas vienen limitadas por ley a 2 mensualidades de renta, bien sea con su entrega en metálico, transferencia, etc. o con aval bancario. “Esta garantía adicional puede vincularse al impago de rentas y/o a responder de los posibles daños ocasionados en la vivienda. Es decir, se puede disponer en el contrato de qué responderá ese dinero en el supuesto que sea necesario aplicarlo”, comenta Marina Barriendos, abogada de Arag.

Mientras que explica que se sigue pudiendo solicitar que se garantice el pago de las rentas con la figura del avalista, cuando un tercero se incluirá en el contrato y responderá solidariamente de las obligaciones de los inquilinos. “Esta suele ser la opción más escogida en el caso que se quiera “complementar” los ingresos del futuro inquilino porque, bien sean bajos, lleve poco tiempo en empresa, etc.”.

Desde Arag concluyen que la garantía del 100% es imposible de encontrar dado que siempre se pueden dar factores que, pese a tener todas las precauciones anteriores, se nos escapen, “pero evidentemente si se solicita todo lo que hemos expuesto, al menos habremos hecho todo lo posible”.

Seguro de alquiler

En los últimos años, los casos de morosidad han crecido, pues el pasado año, los impagos han aumentado un 5,67% de media en toda España, según los datos del último Estudio FIM sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos, elaborado por el Fichero de Inquilinos Morosos.

Para la abogada de Arag, tener un seguro de alquiler es una garantía extra. “Hay veces que pese a haber pedido toda la información y documentos anteriores y hayamos hecho la selección adecuada del perfil del inquilino, las cosas no van como deberían. El inquilino deja de pagar (independientemente del motivo), cuando se va de la vivienda arrendada la devuelve con daños, pese a haberle prohibido perros tiene 3, subarrienda a otra persona sin permiso, etc.”.

Para estos y para muchísimos supuestos más, tener un seguro de alquiler garantiza la tranquilidad de que recibiremos bien las rentas impagadas, se nos reclamarán los daños e incluso puede que se nos reparen, nos desahuciarán sin coste añadido al inquilino incumplidor, etc. “Los seguros de alquiler hacen que el margen de “error” ya no nos preocupe tanto, dado que en el peor de los casos deberemos acudir al seguro contratado”.