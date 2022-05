La pandemia del coronavirus está obligando a muchos empleados a teletrabajar en casa. Necesitamos planificar nuestro tiempo con el fin de trabajar en remoto. Algo que no siempre es fácil. Os damos algunos consejos sobre ello para que la productividad sea más efectiva durante el confinamiento.

Enan López, socio y CMO de la agencia White Rabbit, explica: “algunos de nuestros clientes ya han establecido planes de contingencia para permitir que sus trabajadores puedan teletrabajar y ayudar así a contener la expansión del coronavirus”. Y agrega: “las posibilidades que nos da la tecnología y las diferentes demandas de uso, nos permiten seguir adelante desde cualquier espacio y dispositivo”.

Por su parte, Pilar Llácer, profesora de recursos humanos en EAE Business School, propone: “se trata de una situación nueva para todos y por tanto hay que personalizar mucho las medidas tomadas para cada empleado, realizar una comunicación muy clara y transparente de la empresa hacia sus empleados en tiempo real para que no cunda el pánico, aplicar medidas de teletrabajo siempre que se pueda, y para aquellos puestos que no puedan teletrabajar dar muchísima flexibilidad y adaptarse a cada uno de los casos. No se trata de tomar medidas extremas sino las medidas adecuadas”.

Establecer un horario como si estuviéramos en el trabajo

Con el fin de que el trabajo en remoto sea más fructífero, debemos levantarnos, ducharnos y cambiarnos como si fuéramos al trabajo y establecer un planning diario o semanal con las tareas que se tienen que hacer. Pero con un horario establecido a cumplir, ya que de nada sirve ir haciendo sin sentido porque entonces la jornada puede ser interminable.

Networking online, todos conectados

Para Enan López, ahora tenemos la suerte de contar con tanta tecnología que permite agilizar los procesos laborales. Aconseja trabajar con aplicaciones digitales que permitan acotar la distancia entre las personas, como Skype, Hangouts u otros programas de videoconferencia y chats online. “Utilizar herramientas colaborativas para evitar la comunicación y el trabajo solo por email. Google Drive, Microsoft Teams, Asana y Trello, el tablero de tareas compartido, son los grandes gestores de colaboración”.

Y especialmente mantener el diálogo constante con el grupo de trabajo. De esta forma los procesos se volverán más ágiles y los resultados más positivos.

Diseño de una pauta de trabajo detallada

Desde la apd, Asociación para el Progreso de la Dirección, destacan en su web que para tejer la confianza con el equipo, es recomendable unificar y consensuar un horario de trabajo a distancia (tanto de entrada como de salida) y establecer pausas.

Si además es la primera vez que el equipo teletrabaja, es el momento de hacerles llegar la información necesaria: desde consejos posturales hasta cómo organizar los -caseros- espacios de trabajo.

Conciliación familiar

Es importante establecer unas horas para teletrabajar y a poder ser en un lugar distinto al que comemos o practicamos ocio en casa para conciliar con la familia. Una vez hemos acabada nuestra jornada, debemos dejar el ordenador y el móvil, a no ser que haya alguna cosa urgente, para dedicar el resto de horas al día a los más pequeños en caso de que tengamos niños.

Salud laboral en casa

Según SDG Group, es destacable programar descansos periódicos para estirar las piernas, evitar la fatiga ocular y desconectar. Pues la salud laboral es igual de importante en casa, así que también mantendremos una buena postura corporal para evitar problemas de espalda y cuello. Dedicar tiempo a la actividad física y al estiramiento.

Analizar la actividad que realizamos

Un informe de BBVA aconseja que para teletrabajar también debemos analizar nuestra actividad para saber qué se está haciendo y cómo. Es necesario evaluar la actividad de una manera periódica (semanal, mensual o trimestral). Esta última clave es esencial para detectar tanto las carencias como los logros de la actividad realizada y así poder corregir o potenciar las potenciales debilidades en las que se ha incurrido.

Evitar trabajar el fin de semana

Aunque estamos en un estado excepcional y es posible que algún día del fin de semana hagamos cosas de trabajo, debemos evitar teletrabajar en fin de semana. Es el momento de distraerse con otras cosas, de cocinar recetas con la familia, de ver películas y series, de visitar museos de manera online. Es una de las medidas para olvidarnos de la pandemia y también del trabajo por unas horas.

Ahora bien, si vemos que un sábado por la tarde los niños están bien entretenidos y podemos resolver esa tarea que tenemos ahí pendiente, no nos privemos de hacerlo. De todos modos, los profesionales recomiendan que, como mucho, el fin de semana organicemos y planifiquemos la semana para que sea mucho más productiva.

Planificación diaria ¿cómo debe ser?

