Hemos esperado un tiempo prudencial, no más de unos 6 meses, según los profesionales, y nuestra vivienda no se vende. Los motivos son varios, pero llegados a este punto, entonces, ¿Qué podemos hacer?

Cuestiones de precio

Dependiendo de los precios del mercado, puede ser que el piso no se venda porque hemos puesto un precio algo superior. En este caso no tenemos más remedio que bajarlo. Para Sara Arranz, Directora de Treshabitat, en Tecnotramit, si tomamos la decisión de vender por encima del precio de mercado, tendremos que pactar bajadas de precio progresivas en un plazo máximo de 15 días. Aconseja que “Es recomendable que no se detecten en los portales las bajadas de precio, es preferible despublicarlo y darlo de alta de nuevo”.

Cambiar el anuncio y su imagen

Otra de las cosas que podemos hacer es ir renovando los anuncios de la venta del piso. Cuando es novedad puede causar sensación, pero a medida que pasen las semanas, se queda en las segundas y terceras páginas y no es visible. Toca revisar el anuncio, hacerlo más visible y preguntar a profesionales del marketing para dar los mensajes claros y adecuados. Lo más importante es dar una información real y lo más documentada posible.

Publicidad

En este punto nos detendremos en comparar los pisos que se han vendido en la misma zona y el nuestro. Observaremos los datos destacados que hacen que el piso sea más atractivo y seguiremos los mismos pasos.

Ventas más personalizadas

Que la vivienda esté en distintos portales inmobiliarios en un valor, pero no lo es todo. En el mundo de la tecnología todavía hay personas que confían en la seguridad de un cara a cara y en que la venta pueda personalizarse. Quizás es el momento de pasar a la acción.

Un lavado de imagen

Hay que orientar la venta en función de las características de cada vivienda. Sara Arranz comenta que es importante que, a la hora de enseñar un piso, este tenga una apariencia que enamore, por lo que es recomendable que se pinte si está sucio, que la decoración sea neutra y que la primera impresión sea buena.

“Así que aunque parezca contradictorio, si se invierte algo de dinero para la puesta a punto, la venta puede ser más rápida y rentable”. Cree que cuando nos encontramos ante pisos antiguos que están totalmente a reformar, aquí la estrategia es presentar una orientación de cómo quedaría reformado.

Publicidad

La profesional recomienda que si el piso no se vende y no tomamos decisiones como modificar precio o invertir en mejoras estéticas, es más difícil darle salida a medida que pasa el tiempo porque los pisos se queman y a los compradores no les gusta ver que un piso lleva demasiado tiempo en venta.

Preguntar el porqué

El feedback que recibimos de los demás siempre es positivo, de hecho, muchas veces es obligatorio para cambiar las cosas. Es lo que piensa Iñaki Unsain, presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario, “es importante recoger los comentarios de las visitas y se pregunte el motivo por el que han descartado la vivienda”. Y una vez tengamos claro los motivos, corregirlos.

¿Hemos negociado bien?

Aunque hayamos depositado la venta de nuestra vivienda en manos de profesionales, siempre nos queda la duda de si se está haciendo correctamente.

Una buena postura negociadora es importante. Por tanto, siempre podemos pedir una segunda opinión o buscar un nuevo profesional para ver si resulta más convincente.

Tener todos los documentos al día

Otra recomendación de los agentes inmobiliarios es tener en regla todos los documentos. Pues, no tenerlo, puede ser un impedimento para una venta efectiva. Por ejemplo, es importante detallar todas las características de la vivienda y del propietario, ya que todas las facilidades que podamos dar suman.

La opción de alquilar

Aunque nos interesa vender el piso, si no es posible, siempre queda la opción de alquilarlo. Estaremos recibiendo un pago cada mes y puede tener mucha más salida que la venta. De hecho esta alternativa es la que más subió durante la crisis inmobiliaria cuando muchos propietarios no conseguían vender su inmueble.