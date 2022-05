Ante la llegada de un nuevo año y nueva década, nos planteamos qué previsiones tendrá el mercado del alquiler para 2020, según diversos profesionales. Un mercado que ha aumentado sus precios 30 veces más que el salario medio en los últimos años, según datos del Banco de España y del INE. ¿Qué previsiones nos depara el 2020?

Aumento del mercado del alquiler en pocos años

Si bien en España ha habido una tradición durante tiempo de comprar una vivienda, la crisis económica, en parte, producida por el sector inmobiliario, hizo que el alquiler se convirtiera en una opción cada vez más importante. Así lo explica Alejandra Mora, directora general de Negocio e Inversiones de Locare, “En España, la población que reside en viviendas en alquiler es aún inferior a otros países en Europa. Sin embargo, el segmento del alquiler ha ido ganando peso en nuestro país en los últimos años debido a la nueva y restrictiva política hipotecaria y al marcado cambio de mentalidad de los jóvenes, que viven bajo el principio de la “no renuncia” al presente por algo futuro”.

También explica que este mercado en España está aún en pleno desarrollo, “estamos experimentando una transición hacia un cambio en el régimen de tenencia dentro de un mercado convulso y tensionado”.

Un informe de BBVA Research establece que, aunque una de cada cinco viviendas en España están en régimen de alquiler, las perspectivas son que su número crezca durante los próximos años por la llegada de nueva emigración o bien por el cambio de mentalidad de las personas más jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Todo ello contribuirá, en principio, a que el número de arrendamiento de inmuebles crezca en nuestro país hasta situarse en los niveles del resto de grandes economías europeas.

Los precios han tocado techo

Los profesionales auguran que el precio de los alquileres no puede ir a más en los próximos años porque ha tocado techo. “El alquiler parece que se va a estabilizar, no va a subir más porque estamos ya en precios muy altos”, apunta Oscar Martínez, presidente de APEI, Asociación de Expertos Inmobiliarios.

También lo ve así Alejandra Mora, de Locare, “los precios llegan a su tope en las ciudades con más demanda, y la cantidad y calidad del parque de viviendas actual tanto público como privado destinado a vivienda asequible deja mucho que desear”.

¿Seguirán subiendo?

Cómo indican los profesionales es complicado que puedan subir más. Es importa destacar que, desde finales de 2013, el alquiler se ha encarecido un 50%, según datos del Banco de España. Mientras tanto, el salario medio ha aumentado en tan solo un 1,6% en el mismo periodo, según datos del INE. “Recordemos que el precio del alquiler tiene techo contundente (no depende de financiación externa sino directamente del salario/ahorro familiar)”, comentan desde Locare.

Así explican que estos precios encuentran su origen en el grave desequilibrio entre la oferta y la demanda que existe en nuestro país. “Vaticinar el precio medio del alquiler en 2020, no es posible porque no se puede generalizar, ya que depende de múltiples factores. En cualquier caso, lo que debemos tener claro, es que es preciso imitar a otros países europeos que llevan tiempo apostando por la vivienda asequible, que no social, para responder a la demanda en alquiler -de hecho, mientras que en Europa el porcentaje de vivienda asequible en alquiler es del 20% de media, en España no llegamos al 1,25%- y, para ello, resulta clave políticas consistentes y constancia en su aplicación”, comenta Alejandra Mora.

Principales problemas del alquiler en 2020

Además de lo anteriormente expuesto, Oscar Martínez, de APEI, comenta que uno de los principales problemas del alquiler, en la actualidad, es que quienes buscan no aportan grandes garantía de pagos y “cuesta encontrar buenos inquilinos”. Entonces, el propietario está pidiendo mayores garantías, “con el fin de garantizar el pago del alquiler”.

Además, apunta que con la nueva Ley del Alquiler, con beneficios para el inquilino, mayoritariamente, “hay menos pisos para alquilar porque el propietario prefiere vender y hay un menor parque de casas para alquiler”. Destaca que si hubiera más facilidades para el propietario la oferta podría ser superior a la demanda, “y así el propietario no tiene más remedio que bajar el precio del alquiler”. Aunque comenta que realmente el problema es que no hay pisos para alquilar.

Desde Locare también creen que ahora las políticas de vivienda asequible son inexistentes y no hay suelo en ciudades como Madrid o Barcelona para hacer las viviendas necesarias para poner en alquiler.

Año de gran liquidez

Los responsables de Locare ven 2020 como un año con una gran liquidez para inversiones en vivienda en alquiler, no sólo para operaciones built to rent sino para operaciones más sofisticadas dónde la colaboración público-privada y una buena política de vivienda tengan el protagonismo que se merece la creciente demanda.

“El residencial en alquiler tendrá ya un hueco permanente en nuestro sector y la especialización de promotores y políticas de vivienda irá claramente en sentido”, responde Alejandra Mora.