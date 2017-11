Para conseguir una habitación moderna es más importante la visión general que los pequeños detalles. Construir una estancia equilibrada puede ser la clave del éxito.

Aunque cada habitación lleva la esencia de quien vive ahí, hay algunas ideas para dormitorios modernos que, además de quedar bien, harán las estancias más prácticas.

El concepto “moderno” es difuso y cambiante, pero hay algunos puntos generales que se deben tener en cuenta para poder tener un dormitorio actual. No se trata de pequeños detalles que se pueden ir modificando, sino de ideas generales que ayudarán a tener una habitación práctica que no pasará de moda.

Colores

Si arriesgas y pones colores muy llamativos corres el riesgo de que pasen de moda, y sobre todo de aburrirte de ellos. Por eso los colores más modernos son los que nunca pasan de moda. En especial colores claros, blanco combinado con crema, azules y/o verdes muy difuminados, gamas que admitan detalles en todos los colores, para que puedas ir cambiando los pequeños detalles sin tener que cambiar toda la habitación.

También el negro o madera muy oscura puede combinar perfectamente con colores claros, y así crear un contraste que resultará muy interesante y puede quedar genial. Eso sí, no te pases de negro o tu habitación será demasiado apagada.

Madera y piedra

Se lleva lo vintage, lo antiguo, y las habitaciones con madera y piedra, como se hacían antes, están ahora muy de moda. Son originales, diferentes y pueden hacer que una estancia pase de ser normal a parecer de diseño simplemente por tener las paredes de piedra o vigas de madera. Apuesta por un estilo antiguo combinado con detalles modernos y acertarás.

Grandes ventanales

Cada vez se tiende más a hacer viviendas con ventanales más grandes y estancias más abiertas. El cristal está de moda, y tener mucha luz en el dormitorio también, por lo que tener grandes ventanas en tu habitación hará que esta sea más moderna.

Tecnología integrada

Al hablar de modernidad pensamos inevitablemente en tecnología. Para tener dormitorios modernos es esencial tener tecnología integrada en ellos, como por ejemplo una televisión totalmente adaptada, un sistema de persianas y luces informatizado o calefacción y aire acondicionado automáticos según la temperatura.

Lo mismo pasa con el resto de la casa. Para conseguir casas modernas es muy importante tener toda la tecnología integrada, y que poco a poco los procesos estén cada vez más informatizados y se puedan controlar desde el móvil.

Almacenaje

Los dormitorios modernos son sencillos, sin demasiados muebles, por lo que el almacenaje puede parecer un problema, pero no es en absoluto así. Los muebles poco a poco van integrando más zonas de almacenaje que no están a la vista y que no ocupan espacio. Ejemplo de esto serían las camas con cajones o los grandes armarios con mucho espacio.

Además, los armarios son cada vez más prácticos, y tienen zonas específicas para cada tipo de ropa o complementos, con lo que se ahorra espacio al tener todo mejor colocado y ordenado.

Decoración para dormitorios modernos

En cuanto a la decoración, actualmente son esenciales tres puntos: elementos geométricos, cuadros minimalistas combinados y plantas.

Los elementos geométricos van desde lámparas hasta muebles, y también se incluyen como estampado de sábanas o alfombras. Las lámparas, por ejemplo, suelen ser de oro rosado, y los muebles de colores grisáceos, mientras que los estampados normalmente combinan blanco y negro.

Los cuadros minimalistas también están de moda. Se combinan diferentes, generalmente en fondo blanco con los detalles en negro, como puede ser alguna frase o silueta, y algunos de colores. En estos también se utiliza mucho la geometría y se juega con los elementos y colores para hacer una combinación perfecta.

Las plantas son un elemento básico en las casas que cada vez se incluye más en las habitaciones. Para crear dormitorios modernos se deben sumar plantas, en especial verdes.