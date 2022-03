Los tiempos actuales para el sector inmobiliario están cambiando. Así lo reconocen los profesionales consultados y son varios los estudios que vaticinan una bajada de precios en las viviendas de compraventa. En este contexto, ¿qué debe hacer y cuál es el papel del inversor en tiempos de coronavirus?

En general, y según un análisis de la red Alfa Inmobiliaria, la crisis provocada por el Covid-19 está ya animando a inversores y ahorradores a buscar oportunidades en el mercado inmobiliario. Esta es la conclusión a la que llegan tras el análisis de las visitas a su web corporativa en estas seis semanas de confinamiento.

Evolución de la inversión del inmobiliario, según otros países

Aunque cada país es distinto, la investigación: Covid-19 Implicaciones inmobiliarias globales, de Jones Lang LaSalle, analizando diversos países, establece que los inversores siguen mostrando un gran interés en el mercado inmobiliario comercial de China. Si bien el brote puede haber pospuesto algunos acuerdos, otras negociaciones se han llevado a cabo con la confianza de los inversores, especialmente a nivel nacional. Los inversores se están centrando en el potencial a largo plazo.

A corto plazo, se espera una desaceleración de la actividad de inversión en global. Las restricciones y la incertidumbre en torno a la valoración están limitando la capacidad de los inversores para realizar la debida diligencia, y es más difícil ejecutar transacciones. También se informa que la incertidumbre de la duración de la pandemia y la incapacidad de fijar adecuadamente el riesgo del precio mantendrán barreras más altas para la normalización de los flujos de capital en el corto plazo.

En el informe se extraen otras conclusiones, pues si bien muchos inversores han pausado nuevas adquisiciones, algunas instituciones bien financiadas e inversores de alto patrimonio con horizontes de inversión a más largo plazo estarán entre los primeros en concentrarse en estos sectores.

En China, por ejemplo, los riesgos de inversión se ponderan hacia propiedades de alquiler de bajos ingresos, donde los trabajadores están desproporcionadamente expuestos a los impactos estructurales del desempleo. Es más probable que los hogares más vulnerables requieran apoyo de ingresos del gobierno.

Buenas oportunidades por cuestiones de precio

La Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI) prevé que, tras el confinamiento, se abra un periodo de seis meses de oportunidad para el comprador o inversor en tiempos del coronavirus en inmobiliario, especialmente en el segmento residencial. “Si bien el precio medio de la vivienda se va a contraer una media de un 10% en España y un 5-7% en las grandes ciudades, los compradores pueden llegar a obtener una rebaja de hasta el 20% durante el proceso de negociación para la compra de residencias principales, una cifra que en el mercado de segundas residencias podría alcanzar el 25-30% de rebaja debido a la caída drástica de la demanda en el mercado vacacional”, apuntan.

Mientas que Miguel Arimont, CEO de LEM Loan eMarket, destaca que ahora el mercado de deuda inmobiliaria se encuentra en una fase muy madura, lo que amplía las oportunidades de inversión para los medianos y pequeños inversores.

La oferta inmobiliaria existente y la que ahora saldrá al mercado proveniente de personas que buscan liquidez y/o reducir gastos, unido al previsible deterioro del mercado de trabajo, hacen prever una caída de los precios. “Aún es pronto para hablar de porcentajes, afirma Jesús Duque, vicepresidente de la red Alfa Inmobiliaria, no esperamos que las rebajas lleguen antes del mes de junio, lo que sí está claro es que hoy los “gangistas” lo tienen algo más fácil que hace dos meses”.

Algo que también opina Shahar Cohen, fundador de la inmobiliaria Sitges Direct, “todo depende de cómo reacciona el mercado en el tema del precio, por ejemplo, será más atractivo para los inversores si los precios de compra bajan y los precios de los alquileres suben. Yo creo que podría ser interesante de nuevo para los inversores”.

Los inversores ya han llegado al mercado

Esta caída de precios en el mercado inmobiliario convivirá con una sobredemanda por las viviendas más atractivas. Esto es lo que reafirman desde Comprarcasa. “El buen producto, si está a un precio adecuado, tiene demanda y no tardará en venderse pues ya hay muchos inversores y ahorradores analizando el mercado”. Destaca que el precio en el sector inmobiliario es una cuestión de micro-mercado y puede variar enormemente entre dos propiedades con ciertas similitudes y se espera que con la apertura del mercado comiencen a aparecer ofertas en el mercado, principalmente provenientes de personas que necesitan liquidez o derivadas de herencias y del embolsamiento de la oferta acumulado.

Caída de los apartamentos turísticos

Algo en lo que coinciden una gran parte de los expertos inmobiliarios es que habrá una caída de inversión en los apartamentos turísticos. Walid Moussa, presidente de FIABCI International, asegura que uno de los mercados que será perjudicado por esta situación extraordinaria será el residencial turístico. “El inversor en apartamentos turísticos tendrá problemas”, vaticina.

Por su parte Raf Jacobs, fundador y CEO de Inspire Apartments, en su informe, da a conocer que los compradores inversores se están volviendo más jóvenes. Los jóvenes compran más fácilmente durante y justo después de una crisis que los inversores mayores. No tienen referencias de pérdida, ven más la oportunidad, están bien informados y/o asesorados.

“Estos compradores solventes podrán comprar, invirtiendo muy pocos fondos propios (50.000-100-000 €), y comprar un piso en una excelente zona de Barcelona, que les dará tranquilidad, flujos mensuales de cashflow positivos y rendimientos que pueden superar el 10% sobre su capital propio invertido”. Remarca que además habrán comprado con descuento, lo que aumenta las posibilidades de revaloración.

¿Qué pasa con los inversores internacionales?

Shahar Cohen expone que de momento no se puede entrar al país y esto lo complicado. “Físicamente el gobierno alemán dijo que no podrían llegar hasta septiembre, entonces hablamos de cuatro meses como mínimo donde no habrá inversión”.

Por su parte Walid Moussa comenta que “no podemos esperar que haya apenas inversiones a corto plazo en cuanto al inversor internacional”. Así vaticina que el mercado residencial, y en especial el de inversión o segunda residencia, va a sufrir una “ralentización” por este motivo.