Desde que empezó a sonar el anuncio de yaencontre en la radio hace algunas semanas, hemos recibido comentarios de todo tipo.

Algunos buenos y otros no tanto, pero lo que está claro es que no deja indiferente a nadie. Y cómo parece que está muy solicitada, aquí la tienes para bailarla a tu antojo:

“Yaencontré mi primer piso, yaa yaa yaaaa

ya encontré nuestro nidito, ya yaaa

ya encontré un loft parisino, yaa yaa yaaaa

ya encontré algo tranquilooo

Yaencontreeee, yaencontre

Yaencontreeee, yaencontre”

Digueu la lletra que una part no l’entenem i hi ha polèmica a casa. #preguntaseriosa

Hola @elmonarac1 @rac1, on podem trobar la cançó de @yaencontre? La volem ballar aquesta nit al sopar d’empresa i no hi és enlloc 😉

— Marta Escobar Martí (@martaemarti) 15 de diciembre de 2017