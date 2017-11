El baño es, sin lugar a dudas una de las estancias de la casa que más rápido se desgasta. Entramos todos los días, y es muy normal que ahora que empieza una nueva temporada, quieras reformar el baño sin obra.

Muchas veces cometemos el error de pensar que para acometer una reforma en casa, o un cambio de look en una estancia, hay que hacer obras, y tienes que enrolarte en un proceso caro, largo y muy costoso.

Pero la verdad es que no es así, por suerte, cuentas con algunos trucos que si bien son muy sencillos y rápidos de ejecutar, ofrecen resultados notables tanto a la vista como a largo plazo.

6 Trucos para reformar un baño sin obra

Como sabemos las ganas que tienes de darle un nuevo aire a tu cuarto de baño, pero seguramente desees ahorrar todo lo posible, vamos a ofrecerte 6 trucos magníficos que te ayudarán a reformar y dar un nuevo aire al aseo sin necesidad de llevar a cabo una obra.

Cambia el WC, la bañera y el lavabo

Si hay algo que usamos todos los días es la bañera o plato de ducha, lo que tengamos, el lavamanos y el WC. Su desgaste es constante y seguramente sean los primeros elementos que necesiten una renovación.

Puedes pintarlos de blanco y cambiar la rejilla por donde cuela el agua de ducha sin gastar más de 5 euros y el cambio será más que notable. Si además sustituyes la tapadera del WC por una a juego con las toallas, el suelo o las paredes, el resultado que lograrás será increíble.

Pinta las paredes del baño

Al igual que los sanitarios, puedes pintar las paredes del cuarto de baño. Antes puedes limpiarlas bien con alcohol y utilizar pintura especial para azulejos o el material del que estén compuestas. El azul y el blanco son los colores más usados en baños, aunque el verde y el amarillo también quedan ideales.

Elimina elementos innecesarios

Muchos aseos y baños están construidos hace ya algún tiempo, e incluso puedes encontrar mucha vivienda de nueva construcción que también cuenta con bidets, un elemento en desuso y que, dado el cada vez menos espacio que tienen las viviendas modernas, podemos prescindir perfectamente de él. En su lugar una estantería o separadores para toallas será mucho más útil.

Renueva el suelo

Una forma muy útil de renovar el suelo si es de azulejos, es utilizar productos blanqueantes para las juntas. Esos espacios entre los azulejos que con el paso del tiempo se han ido oscureciendo volverán a lucir de blanco ofreciendo un efecto espectacular, de suelo nuevo.

También puedes colocar un suelo de revestimiento que quedan muy bien, y su instalación es bastante sencilla.

Re-ordena los elementos que puedas

Está claro que el WC o el plato de ducha no pueden ser cambiados de lugar, pero algunos armarios y demás elementos pueden variar su posición para ganar en espacio o comodidad.

En muchas ocasiones, los geles de baño se colocan en el suelo, cuando con una estantería dentro de la ducha pueden quedar a la altura del pecho y ser mucho más cómodo el acto de cogerlos y usarlos.

La importancia de los complementos

Piensa que si tienes toallas de mano, de baño y, por ejemplo algún elemento como plantas, etcétera. Puedes intentar conjuntarlos para que el aspecto del baño sea mucho más estiloso.

Ahora ya puedes reformar tu baño sin hacer obras

Como ves, siguiendo una serie de sencillos consejos, puedes obtener muy buenos resultados en tu baño. Cambiar por completo el look de una habitación no es sinónimo de tener que gastar un dinero excesivo.

