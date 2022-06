La pandemia por coronavirus está afectando a todos los sectores. La compraventa de viviendas también sufre restricciones, pero, ¿cómo cambiará el mundo inmobiliario durante y tras el confinamiento?

Los responsables del sector nos dan las clave para entender cómo adaptarnos a un nuevo escenario, especialmente complejo y distinto al que teníamos hasta ahora.

Ajuste en los precios medios

Queda claro que los precios de los inmuebles van a cambiar. El Servicio de Estudios de Tinsa apunta que la caída extrema de las cifras de demanda y la paralización reciente de la actividad promotora conllevará más que probables ajustes en los precios medios de la vivienda, que comenzarán a reflejarse en las estadísticas de los próximos meses.

“La duración, y, por tanto, intensidad de esta situación de excepción marcará la evolución futura del mercado. Los efectos sobre oferta, demanda y precios serán no obstante lo suficientemente significativos para determinar nuevos paradigmas de un sector que, a buen seguro, será distinto”, afirma Rafael Gil, director del Servicio de Estudios de Tinsa.

En todo ello juega un papel importante el Euribor, el índice de referencia hipotecaria, que ha experimentado un ligero repunte en el mes de marzo. Pero, ¿Cómo influirá la pandemia de COVID-19 en la evolución de los tipos de interés?

La OCU establece dos escenarios: el corto plazo, donde el Euribor puede seguir repuntando, aunque de manera transitoria; y el largo plazo, en el que el Banco Central Europeo mantenga esta política de tipos bajos durante más tiempo del inicialmente previsto.

Nuevas tecnologías

Durante estos días hemos visto como el teletrabajo y las nuevas tecnologías han permitido continuar con muchos negocios y también con las transacciones inmobiliarias. Walid Moussa, presidente de FIABCI International, prevé que el estado de alarma provocado por el coronavirus va a acelerar la implantación del blockchain. “Estas semanas estamos viendo cómo el mundo virtual ya está en todas partes; y por supuesto, en el sector inmobiliario”.

Además el sector se ha puesto las pilas y las visitas virtuales de viviendas han crecido de forma exponencial, y se vaticina que esto va a seguir haciéndose tras el confinamiento, donde tendremos que extremar más las medidas de protección entre las personas.

El impacto para vendedores y compradores

Algunos vendedores esperarán a ver si pueden vender y otros retirarán su vivienda del mercado si no tienen necesidad o urgencia por vender. Así lo ve Raf Jacobs, economista especializado y fundador de Inspire Boutique Apartments. “Esto reducirá el volumen de transacciones, porque no habrá tanto producto en el mercado”.

Explica que la incertidumbre hará que muchos propietarios tendrán que ajustar sus expectativas de precio. Mientras que un comprador o inversor puede esperar, las personas, familias, empresarios o inversores que necesitan dinero a corto plazo por razones personales o para sus negocios, se verán obligados a vender activos no esenciales y no podrán esperar. Primero venderán su segunda residencia, si la tienen, o pisos que se alquilan, ya que ambos no son esenciales.

¿Qué tipo de inmueble se verá más afectado?

El retail online va a crecer mucho: “este mercado ya es fuerte en Estados Unidos, pero ahora, preveo que va a fortalecerse en todo el mundo”. Para los locales comerciales, Walid Moussa pide que los propietarios ayuden al comercio en los alquileres. “Si no, nos encontraremos tras el COVID-19 que habrá locales, pero estarán vacíos y su comercialización será complicada”.

En cuanto a las oficinas, FIABCI prevé que el coronavirus afectará a la contratación de espacios, porque “muchas grandes empresas se darán cuenta de que pueden tener a un 30% de sus empleados trabajando desde casa sin problema”, especifica Ramón Riera, presidente de FIABCI en España y Europa. Sin embargo, el mercado de la vivienda más local será el menos afectado.

Inversores internacionales

En cuanto al capital internacional en real estate, “no podemos esperar que haya apenas inversiones a corto plazo”, apuntan desde FIABCI. El mercado residencial, y en especial el de inversión o segunda residencia, va a sufrir una “ralentización” por este motivo. Ramón Riera establece que todo ello irá en paralelo a cómo se comporte el turismo que venga a España, y si el turismo se va a incorporando las transacciones internacionales. “Lo que sí creo es que el sector logístico será el más beneficiado en cuanto a la inversión inmobiliaria”.

2020 de recuperación y vuelta a la estabilidad en 2021

Esto es lo que vaticinan expertos inmobiliarios que han participado en el webinar organizado por la AIC y el COAPI de Barcelona. Entre sus predicciones de cara al final de esta crisis, la califican de “temporal” y han vaticinado que el mercado vivirá un 2020 “difícil” pero que volverá en 2021 a un comportamiento estable y dentro de la normalidad. Por ejemplo, el presidente de la APCE, Lluís Marsà, destacó que “la vuelta a la actividad de la construcción de viviendas será clave para aumentar tanto los ingresos de las empresas como los de la Administración. Acabar las obras que han quedado a medias es fundamental para, entre otras cosas, combatir las ocupaciones ilegales que se están produciendo”.

¿Éxodo fuera de las grandes ciudades?

Algunos economistas están poniendo sobre la mesa, que tras el confinamiento, es posible que haya un éxodo de las grandes ciudades a las zonas rurales. Ramón Riera, de FIABCI no lo descarta. “Habrá una nueva etapa social en la que nadie va a querer correr riesgos de salud ni para él ni para sus seres cercanos. Esto comporta una mayor autoprotección y hay quien piense que esto pasa por ir a una casa donde no existas zonas comunes con otras personas, esto ofrecerá un desarrollo inmobiliario distinto marcado por un mayor aislamiento”.