Disfrutar practicando esquí en invierno, admirar la belleza de la montaña y sentir la calidez de una chimenea, resulta muy atractivo para muchas personas, por eso invertir en casas en la nieve es una opción a valorar si deseamos tener una segunda residencia en la montaña o queremos invertir para abrir una casa rural.

Sin embargo, no todo es tan idílico y si realmente queremos disfrutar de nuestra inversión y obtener una rentabilidad, es importante conocer las ventajas y desventajas de las casas en la nieve.

Distancia entre la casa en la nieve y nuestro lugar de residencia

Dependiendo de nuestro lugar de residencia las montañas pueden estar más o menos lejos. En este sentido es importante considerar cuánto tiempo hay que invertir para desplazarse, porque si se trata de un trayecto demasiado largo acabaremos por no ir a nuestra casa en la nieve.

Gastos de mantenimiento de las casas en la nieve

Antes de realizar una inversión en casas en la nieve es importante tener en cuenta los gastos de mantenimiento que suponen. El frío, por ejemplo, puede afectar mucho a las tuberías y producir roturas con el hielo.

Además, existirá un coste mínimo de consumos, gastos de comunidad, impuestos y mantenimiento general que deberemos afrontar durante todo el año, por lo que calcula ese gasto antes de comprar y coteja si compensa la inversión que vas a realizar.

Situación

En las estaciones de esquí los alojamientos suelen estar o a pie de pista o en pueblos o emplazamientos un poco más alejados que son también más baratos. Ten en cuenta esta circunstancia a la hora de elegir y valora si merece la pena pagar un poco más y no desplazarse todos los días o reducir el precio y hacer un pequeño trayecto hacia las pistas todos los días.

Estacionalidad

Las casas en la nieve pueden ser una buena inversión, sin embargo, existe un factor esencial que se debe tener en cuenta y es la estacionalidad. Es decir, la época de esquí está limitada a unos meses de invierno, por lo que, si deseamos obtener una rentabilidad alquilando la casa en la nieve, es importante ver si en la zona en la que se encuentra existen otras actividades alternativas que puedan ser atractivas para los turistas en otras épocas del año (primavera, verano…).

Calcula la rentabilidad

Para realizar una buena inversión es importante calcular la rentabilidad, pero no basta con tener en cuenta el dinero que has invertido y los gastos que vas a tener, sino también otros factores que van a incidir como el hecho de que la casa pueda estar vacía durante determinados meses, que los precios bajen etc.

Comprar o alquilar

En el caso en que desees una casa para tu uso propio, puedes valorar si es mejor comprar o alquilar una casa en la nieve. El alquiler supone un gasto a fondo perdido, pero si no vas a la casa regularmente puede resultar más rentable que tener una casa vacía.

Haz todas las cuentas que sean necesarias antes de hacer la inversión y busca asesoramiento especializado.