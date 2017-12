Cuando por fin consigues un piso de alquiler, no necesitas permiso para cambiar la cerradura.

Con lo difícil que está hoy en día conseguir un contrato de alquiler, una vez encontrado, las prisas pueden hacer que nos metamos de cabeza a firmar documentos sin acabar de tener todas las dudas resueltas. Una de las primeras dudas que suele surgir al entrar a vivir a un piso de alquiler es si se puede o no, cambiar la cerradura después que te hayan entregado varios juegos de llaves.

En primer lugar, no dudes en preguntar todo lo que necesites al gestor inmobiliario, o si no lo ha habido, directamente al propietario sin importar que ya hayas firmado el contrato. Seguramente a ellos también les interesará comentar contigo cualquier punto que no haya quedado claro.

Aún así, hay algunos derechos que te corresponden como inquilino y están amparados por la ley, por ejemplo el de la privacidad de tu domicilio, que te permite cambiar el bombín de la cerradura para tener una llave nueva sin necesidad de pedir el consentimiento del propietario.

Con esto, ganas la tranquilidad de que ningún inquilino anterior del piso, ni el mismo propietario tengan una copia de la llave, de modo que no puedan entrar a tu casa sin permiso.

Sí debes tener en cuenta, que al acabar tu contrato, o dejar el piso, tendrás que volver a colocar la antigua cerradura y devolver sus respectivas llaves, o bien entregar tantas copias de llaves de la nueva cerradura como te entregaron.

Fuente: ARAG