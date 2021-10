Alquilar un piso no es tarea fácil. Además del papeleo, la puesta a punto para que se enamoren de la vivienda y encontrar el inquilino perfecto puede ser un proceso largo.

Ante todo, es importante saber si un inquilino es solvente. ¿Cómo lo hacemos?

Información a pedir

Antes esta situación, debemos pedirle al inquilino una serie de documentación que puede entregar para que la podamos comprobar.

Lo más fácil y prioritario es comprobar sus ingresos, pidiendo nómina, contrato de trabajo de las personas que firmen el contrato. Así nos lo explica Luis Corral, CEO de Foro Consultores. “Con estos datos ya se puede ver lo que debe destinar al pago del alquiler. Esta cifra debería estar entre el 30-35% de los ingresos netos de la unidad familiar, una vez descontados el resto de deudas y pagos, como préstamos, etc.”.

Con la declaración de la renta del año anterior y las tres últimas nóminas hay suficiente en este primer paso, según comenta Rocío Lavigne, de Keller Williams España.

Mientas que si es autónomo, las declaraciones de IRPF, IVA… también deben pedirse. “Y lo normal es que en la unidad familiar firmen ambos para así poder pedir a los dos toda la información”, aclara Luis Corral.

No está de más, tener referencias de si antes ha estado de alquiler y analizar porqué se cambia en el caso de que sea la primera vez que alquila un piso, además de saber los motivos.

Comprobar deudas

Hay más pasos que también se pueden hacer. Para Luis Corral, se pueden ver las deudas a través de la Central de Información de Riesgos del Banco de España, rellenando un formulario. “También lo puede hacer cualquier entidad financiera con la que se trabaje. Eso sí con el permiso del inquilino”. A su vez, destaca la comprobación de si nuestro futuro inquilino está en el registro de morosos, pues esto quiere decir que debe cierta cantidad al banco y otros, y puede suponer un grave problema a la hora de pagarnos el alquiler de nuestra casa.

Seguro de impago por alquiler

Luis Corral destaca que otra opción es contratar un seguro de impago de alquiler, lo que le supondrá un coste al arrendador, pero, a su vez, para su formalización se hace un estudio de solvencia del inquilino.

Ley de confidencialidad y Protección de Datos

Los últimos cambios en la Ley de Protección de Datos establecen nuevas medidas a la hora de recabar datos de una persona. En este sentido, Rocío Lavigne advierte que el inquilino debe firmar un documento acorde con la legislación vigente de protección de datos para el uso específico de esta información. Luis Corral destaca que debe respetarse la Ley de Protección de Datos, y para realizar un estudio de solvencia del inquilino, éste tiene que dar su autorización.

¿Cómo comprobar que un inquilino extranjero es solvente?

Tenemos algo más claro de lo que se debe hacer con los inquilinos que son del mismo país, pero quizás lo vemos complicado si resulta que la persona a la que le alquilamos el piso viene de fuera.

Luis Corral nos explica que esto es más complejo porque, si acaba de llegar, sus cuentas suelen estar en el extranjero. “Aquí depende mucho del perfil, si tiene trabajo en España y en qué empresa. Una opción es contratar un seguro de rentas o garantías complementarias que ayuden en caso de impagos”.

¿Y si el inquilino no ofrece garantías qué podemos hacer?

Si tras comprobar todo lo anterior especificado, el inquilino no nos da garantías, ¿cuáles son los pasos a seguir? Para Rocío Lavigne, si no nos da garantías: “si no nos da un aval bancario, que nos pague por adelantado la totalidad y comprobar que el pago sea efectivo”.

Mientras que Luis Corral da a conocer que si no da estas garantías, pero con sus ingresos puede pagar el alquiler y aparentemente es un inquilino fiable, “efectivamente se puede pactar lo que se quiera en el contrato de alquiler. No obstante, se corre el riesgo de que deje de pagar y el propietario no tenga coberturas, por eso no es aconsejable firmar nada”.

También explica que una posibilidad es pedir al inquilino que otra persona responda por él en caso de impago de rentas. Y en este caso, el análisis de solvencia debe hacerse al avalista.